Курганцам предлагают нарисовать картину на теле и окунуться в «Море красок»

В областном колледже культуры пройдет IX Областной Bodyаrt фестиваль«Море красок».

Тематика рисунков – морская. К участию приглашаются все, кто владеет знаниями и навыками художественного творчества. Как указано в положении фестиваля, возраст участников не ограничен. Организаторы предлагают им проявить свой талант в двух номинациях: «Body art» (рисунок на теле) и «Face art» (рисунок на лице).

Фестиваль проходит в два этапа. До 7 февраля участникам необходимо отправить свои видеоматериалы по теме «Море красок» на электронную почту konkurskokk@mail.ru. Или выставить ролик в социальной сети «Вконтакте» #Bodyаrt23. Лучшие авторы примут участие во втором этапе. Гала-концерт пройдёт 17 февраля. Там участникам предстоит продемонстрировать свои арт-модели в формате дефиле-представления с музыкальным сопровождением. Это могут быть номера творческих коллективов в составе не более 10 человек либо сольные художественные работы. Все конкурсанты будут награждены дипломами участников.

Подробности можно узнать по телефону 8(35222)44-74-13.

Аккредитационный взнос за участие в фестивале не взимается. Билеты на гала-концерт будут доступны по «Пушкинской карте». Организатор фестиваля – Курганский областной колледж культуры.