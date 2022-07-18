Курганцам предлагают почитать 5 книг о крещении Руси

Статус государственного этот праздник получил 31 мая 2010 года, когда Президент РФ Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

В фонде Президентской библиотеки https://www.prlib.ru/ собрано множество материалов, посвященных Крещению Руси. Предлагаем электронные версии пяти изданий разных лет.

Датой крещения Киевской Руси считается 988 год, когда в Корсуни князь Владимир принял обряд освящения водой и новую веру. В раритетной книге Ивана Некрасова «Великий князь Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской истории» (1888 г.) повествуется, как все происходило: «Я крещусь. Я прежде этого времени испытал ваш закон. Мне ваша вера нравится, о ней мне рассказывали люди, ходившие к вам из Киева от меня и от моего народа».

В преддверии 900-летия этого события, 11 мая 1888 года, известный академик, византинист Федор Иванович Успенский на торжественном собрании Одесского славянского благотворительного общества произнес речь «Русь и Византия в X веке», которая вскоре была издана. В своей речи Успенский детально рассматривал крещение Руси с политической точки зрения и отметил, что это дата предоставляет возможность «...миллионам русских людей, проповедникам, ученым и литераторам найти повод вновь подвергнуть рассмотрению и обсуждению события X столетия, приведших наших предков к принятию христианства из Византии».

В 1900 году в свет вышла книга «Начало христианства в России и крещение Руси при великом князе Владимире», автором которой стала писательница Александра Николаевна Бахметева. Отмечая важность для Руси этого события, она раскрыла историю появления христианства на территории Руси, а также жизнь великого государя – Владимира Красное Солнышко.

Уникальное издание К. Н. Бестужева-Рюмина «О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях его и о монастыре Печерском» (1910 г.) в свое время было внесено в каталог Министерства народного просвещения для ученических библиотек и народного чтения. В нем освещен достаточно широкий круг вопросов, начиная с того, откуда произошел русский народ с их языческими богами, до продвижения веры в среду славянских народов. Подчеркивая, как непросто проходило крещение Руси, автор писал: «Народ, ослеплённый языческим невежеством, смотрел на книжное учение, как на чародейство, и благодеяние Владимира показалось ему несчастием».

В 1914 году типография Святейшего Синода выпустила книгу «Святой равноапостольный князь Владимир». В ней, в частности, описывается, как посланцам князя Владимира понравилось православное богослужение: «Повели они нас туда, где служат Богу своему, и не знали мы, на небе ли мы были или на земле; потому что нет на земле такого вида такой красоты. Мы и рассказать о ней не умеем. Знаем только то, что там сам Бог с людьми пребывает, и что служба их лучше, чем в других странах. Никогда нам не позабыть этой красоты. Всякий человек, вкусивши сладкого, не захочет уже после этого вкушать горького. Так и мы уже не в состоянии здесь (в язычестве) оставаться». Этот факт, как известно, сыграл большую роль в определении духовного пути России.

Алексей Авдеенко, РЦПБ

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