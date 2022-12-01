Курганцам предлагают проверить свою финансовую грамотность

Всероссийский зачёт по финансовой грамотности стартует 1 декабря. Все желающие могут пройти тестирование по ссылке Это займет всего 30 минут. Результат покажет, насколько хорошо вы умеете распоряжаться деньгами, по каким темам надо подтянуть свои знания и как это сделать.

Кстати, в этом году участвовать во Всероссийском онлайн-зачёте по финансовой грамотности впервые можно всей семьёй. По мнению управляющего Отделением Курган Банка России Евгения Немчинова, это важно.

«Вопросы тестов подготовлены с учетом разницы в возрасте членов семьи. А почему бы не проверить финансовую грамотность мам, пап, бабушек и дедушек? Кстати, все участники зачета получат анализ ответов, по которым допустили ошибки, и рекомендации учебных материалов, чтобы заполнить существующие пробелы в знаниях», - рассказал Евгений Немчинов.

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