Курганцам предлагают рассказать о судьбе родственников в годы Великой Отечественной войны

Члены Общественной палаты Российской Федерации предлагают рассказать о судьбе родственников и земляков, чей боевой путь в годы Великой Отечественной войны был связан с Ростовской областью, отмечающей в этом году свой 85-летний юбилей.

Центральным мероприятием акции станет Всероссийский конкурс исследовательских работ «Дон. Дорога фронтовая» (Положение о конкурсе по ссылке). Его участникам предлагается рассказать о судьбах родственников или земляков, чей боевой путь в годы Великой Отечественной войны был связан с Ростовской областью. Исследования должны быть основаны на воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей, мемуарах военнослужащих, тружеников тыла, публикациях в СМИ военного времени, опираться на материалы открытых архивов.

Бесценным источником для исследователей могут служить воспоминания детей войны – последних очевидцев Великой Отечественной. Видеоархив таких свидетельств был создан и опубликован в открытом доступе участниками Всероссийской акции «Моё детство – война» .

Конкурсная работа может содержать творческий раздел – посвящение подвигу защитников Дона: эссе, авторские стихотворения, музыкально-литературные композиции.

«Верю, что участникам социального проекта «Когда говорят памятники» удастся установить связь с родственниками воевавших на Дону, поработать с документами в личных и в общественных архивах и рассказать о судьбах героев: об их родителях, братьях и сестрах, о возлюбленных, о детях и внуках, о довоенной жизни, а также о послевоенной жизни тех, кто смог выжить после страшной войны», – пояснил соорганизатор проекта, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор наук Леонид Шафиров.

Частью мероприятия станет онлайн-олимпиада, посвящённая подвигу участникам Великой Отечественной войны, внесшим вклад в освобождение Ростовской области. Лучшие знатоки получат призы. Регистрация для получения призов и сертификатов участия – по ссылке.