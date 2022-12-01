Курганцам предлагают сделать елку своими руками и получить приз

Жителям Курганской области предлагается сделать из подручных материалов символ новогоднего праздника – ёлочку. Из чего именно и какой на вид будет модель, организатор этот выбор в творчестве не ограничивает. Главное условие — чтобы выбрасывать после нового года было нечего! Ведь не просто так конкурс носит название «Экоёлка – 2023».

Таким образом организаторы хотят формировать новое экологическое сознание у жителей Курганской области, основанного на разумном подходе к потреблению и сокращению объёма отходов, бережном отношении к окружающей среде, экологическом просвещении широких слоёв населения.

К участию приглашаются жители области от мала до велика, семьи, школьные и студенческие группы, творческие объединения и трудовые коллективы.

Конкурс начался в первый день зимы с 1 декабря и закончится 16 января 2023 года. Площадка для его проведения - официальное сообщество ООО «Чистый город» в социальной сети «ВКонтакте». Фото своей ёлочки участникам нужно самостоятельно загрузить в специально созданный альбом. Там же можно и проголосовать за понравившиеся работы.

Все участники конкурса получат соответствующие сертификаты, а трём победителям, чьи ёлки завоюют больше зрительских симпатий, вручат памятные подарки от организатора.

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