Курганцам предлагают воспользоваться «гаражной амнистией»

Администрация города Кургана напоминает, что с 1 сентября 2021 года у граждан имеется возможность стать законным владельцем гаража, а также земли под ним. Отметим, собственник гаража не выкупает землю у муниципалитета или государства, а бесплатно оформляет на свое имя.

«Гаражная амнистия» – выгодный закон для владельцев гаражей. Граждане могут бесплатно оформить объект в собственность, чтобы распоряжаться им официально. Специалисты Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений напоминают, что сейчас настал самый подходящий момент, если граждане хотят узаконить свои постройки.

У «гаражной амнистии» – много плюсов. Владелец гаража может узаконить недвижимость и распорядиться ею в дальнейшем по своему усмотрению: продать, оставить в наследство или подарить. Оформленный гараж без согласования с собственником не имеют права снести. В случае строительства дороги или жилья гражданин получит материальную компенсацию.

Упрощенная и бесплатная система оформления будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Воспользоваться «гаражной амнистией», т.е. приобрести в собственность бесплатно земельный участок и оформить право собственности на гараж могут следующие граждане:

– владельцы гаражей, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ (до 30 декабря 2004 года);

– наследники таких граждан;

– граждане, которые приобрели гаражи по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Основное условие, при котором гражданин имеет право на оформление земельного участка под гаражом, – законное выделение земельного участка под гаражом, а именно:

– либо земельный участок был предоставлен непосредственно для строительства данного гаража гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе, организацией, с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему;

– либо земельный участок, из которого образуется участок под гаражом, был предоставлен для организации (создания, строительства) гаражного кооператива непосредственно гаражно-строительным кооперативом (ГСК) либо иной организации, при которой был ГСК.

Если земельный участок под гаражом не находится на государственном кадастровом учете (не имеет определенных границ), такой участок необходимо образовать – подготовить схему расположения границ земельного участка под гаражом. Для подготовки схемы следует обратиться к кадастровому инженеру, а затем – в Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка и приложением документов.

Если земельный участок ранее был поставлен на государственный кадастровый учет, и границы земельного участка установлены, гражданин обращается в Департамент с заявлением о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка под гаражом.

К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка прилагаются следующие документы:

1) документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

2) решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе, без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

3) схема расположения земельного участка с координатами (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок – от кадастрового инженера);

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);

при отсутствии документов, указанных в п.1, п.2 прилагаются документы п.5 и п.6

5) заключенные до 30 декабря 2004 года договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

6) документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и технической инвентаризации гаража до 01.01.2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа, и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ;

дополнительно

– наследником должны быть представлены документы наследодателя, предусмотренные для предоставления, а также свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано имущество данного гражданина;

– гражданином, который приобрел такой гараж по соглашению от лица, которому выделялся участок, должны быть представлены документы, предусмотренные для предоставления, а также документы, подтверждающие передачу ему гаража.

Решение о предварительном согласовании является основанием для изготовления межевого плана на земельный участок, технического плана на гараж, постановки на государственный кадастровый учет земельного участка и последующего обращения за предоставлением земельного участка в собственность бесплатно, при этом заявление о предоставлении не подается.

К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются технический план гаража и указанные выше документы за исключением схемы расположения земельного участка с координатами.

Консультации по вопросу оформления земельных участков можно получить непосредственно:

– в Департаменте архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана в часы приема: понедельник, вторник, пятница с 9:00 до 12:00, среда с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00;

– в Управлении архитектуры и градостроительства по адресу: г. Курган, ул. Пушкина, 83/1, каб.15 либо по телефону: (3522) 42-86-81 (доб. 615);

– в Управлении земельных ресурсов и строительства по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, 109, каб.8 либо по телефону: (3522) 42-86-83 (доб. 649, 650, 652, 655, 657).

По информации пресс-службы администрации города Кургана.

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