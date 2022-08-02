Курганцам предложили сохранять семейные документы о войне в архиве

Участники круглого стола собрались в Государственном архиве социально-политической истории Курганской области (ГАСПИКО), чтобы обсудить вопросы сохранения памяти о боевом и трудовом подвиге зауральцев.

«Наш Центр «сохраняем историю» был создан в марте 2020 года. Его основная задача — сохранение памяти об участии зауральцев в Великой Отечественной войне . Основными источниками этого являются домашние архивы наших земляков, то есть, то, что хранится в семьях. Условия сохранности этих документов в архиве гораздо более надежные, чем домашние. Центр был открыт в рамках реализации мероприятий по исполнению Указа президента от 15 января 2020 года по созданию единого комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвященных второй мировой войне. На открытии присутствовали курганские СМИ и представители телеканала «Звезда», - рассказала исполняющая обязанности директора ГАСПИКО Ирина Панишева.

Сегодня сотрудники архива ведут большую работу не только по сбору и оцифрованию документов периода Великой Отечественной войны, но и консультируют граждан о возможных местах хранения информации об участии в Великой Отечественной войне и работе в тылу через специальные поисковые системы и базы данных. По документам архивов и запросах граждан организуется поиск о зауральцах — участниках войны и тружениках тыла.

«За период 2020-2022 годов было много обращений граждан, государственных и общественных организаций. За эти два с половиной года было выявлено около 1,5 тысяч человек по запросам. В апреле 2021 года в ГАСПИКО обратился молодежный информационный портал по выявлению информации о зауральцах - участниках войны для 13-часового марафона «Победная весна». Им было предоставлено около сотни персоналий с фотографиями», - поделилась заведующая сектором информационно-поисковых систем и защиты информации архива Ольга Масленникова

Во время встречи уже не в первый раз специалисты военного комиссариата передали на хранение оцифрованные документы и дела с извещениями на погибших участников войны, подборку фотографий с воспоминаниями фронтовиков. А председатель городского совета ветеранов Владимир Дударев поделился о проделанной работе и планах на будущее:

«Сохранение исторической памяти мы считаем своим основным направлением работы, особенно среди подрастающего поколения. В 2020 году мы открыли Аллею героев в парке Победы, а также направили во все образовательные заведения города одноименный учебный фильм. Реализуя областную субсидию, мы выпустили второй фильм под названием «Твои герои Зауралья». Также мы подготовили два исторических календаря «Курган в 1941» и «Курган в 1942 годах», в начале декабря у нас будет готов третий календарь. Также во все учебные заведения мы направили комплект плакатов с героями России. В четыре курганских школьных музея мы передали полные комплекты наград военных лет, на которые очень эмоционально реагируют дети. И у нас уже утвержден «Поэтапный план подготовки к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне», а в 2025 году на проспекте Голикова будет установлен памятник Филиппу Ивановичу».

Сотрудники Курганской областной универсальной научной библиотеки им. А.К. Югова рассказали о сайте «Память Зауралья» и оцифрованных книгах памяти. А уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин поделился впечатлениями об акции «Сохраним историю вместе»:

«То, что вы делаете – великое дело. Сохранение документальной основы истории Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, как её части– залог того будущего исторического знания, которое мы обретем. Спасибо вам большое».

Все участники отметили важность подобной встречи и обсудили механизмы дальнейшего сотрудничества.

По всем вопросам можно обратиться в Государственный архив социально-политической истории Курганской области по адресу: г. Курган, ул. Комсомольская, д. 39. Телефон 8(3522) 46-10-83, Колосова Анастасия Геннадьевна.

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина .

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