Новый мир
Курган 8o
Курс ЦБ:$61,5060,43
16+
Версия для слабовидящих

Курганцам придётся сделать выбор: пропустить рюмку-другую и остаться дома либо на машине отправиться в гости и не пить

Инспекторы ГИБДД проверят, кто сел за руль после употребления спиртного.

21 октября, 2022 - 13:35

На дорогах Кургана 21 и 22 октября пройдет специальное мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция города Кургана призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. О фактах нарушения ПДД можно сообщить в дежурную группу ОБДПС по городу Кургану 8 (3522) 25-64-90. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

В Госавтоинспекци сообщили, что за 9 месяцев этого года на территории города Курганазарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения, в результате которых 1 человек погиб, 18 получили ранения.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

21 октября, 2022 - 13:35

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество