Курганцам придётся сделать выбор: пропустить рюмку-другую и остаться дома либо на машине отправиться в гости и не пить

На дорогах Кургана 21 и 22 октября пройдет специальное мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция города Кургана призывает граждан проявлять активную гражданскую позицию, не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. О фактах нарушения ПДД можно сообщить в дежурную группу ОБДПС по городу Кургану 8 (3522) 25-64-90. Сотрудники Госавтоинспекции готовы предпринять все необходимые оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных водителях.

В Госавтоинспекци сообщили, что за 9 месяцев этого года на территории города Курганазарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения, в результате которых 1 человек погиб, 18 получили ранения.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.