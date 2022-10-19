Курганцам присвоили более 1100 золотых знаков ГТО

Работа по внедрению комплекса ГТО ведется во всех регионах России, Курганская область и город Курган – не исключение. В 2015 году на базе Детско-юношеской спортивной школы №3 города Кургана создан и в настоящее время действует муниципальный Центр тестирования ГТО. С января 2017 года все желающие граждане в возрасте от шести лет при наличии медицинского допуска могут испытать свои силы в выполнении норм ГТО и получить знаки отличия. Так, за прошлый год в городе Кургане было присвоено 1142 золотых знака, 1500 серебряных, 1567 бронзовых знаков ГТО. К выполнению нормативов приступили 4960 человек. Сейчас на сайте gto.ru зарегистрированы 43 686 курганцев.

В последние годы городская администрация и областное правительство очень много делают для формирования здорового образа жизни наших граждан. В Кургане ежегодно появляются новые спортивные объекты, спортивные площадки. Скоро горожане получат замечательный подарок – стадион «Локомотив» преобразится, станет современным спортивно-рекреационным парком. Здесь разместятся площадки для воркаута, скейтбординга и велопаркура, в центре стадиона расположится поле для пляжного футбола. В будущем году в жилом массиве Заозерный будет оборудована площадка для занятий экстремальными видами спорта.

Накануне в администрации Кургана состоялось торжественное вручение знаков ГТО. Золотой знак отличия «Готов к Труду и обороне» получили 20 активных и целеустремленных курганских школьников.

Напомним, комплекс ГТО, ставший нормативной основой системы физического воспитания для всей страны, был утвержден в СССР в марте 1931 года. В конце 1980-х годов комплекс ГТО был упразднен, а в марте 2014 года возрожден Президентом РФ Владимиром Путиным. Новый комплекс ГТО включает в себя 11 ступеней среди всех возрастных категорий россиян, начиная с 6 до 70 лет и старше.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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