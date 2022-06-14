Курганцам рассказали, чем славен Кубанский казачий хор

12 июня, в День России, в Курганской области пройдет Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Его главным событием обещает стать выступление Государственного академического Ордена дружбы народов и Ордена Русской Православной Церкви святого благоверного великого князя Дмитрия Донского I степени Кубанского казачьего хора.

- Этот коллектив уже бывал у нас в Курганской области. Я думаю, все, кто знаком с творчеством этого самобытного коллектива, с нетерпением ждут новой встречи с артистами, - сообщила «Новому миру» начальник Управления Культуры Курганской области Наталья Гончаренко.

Она назвала Кубанский казачий хор «старейшим профессиональным национальным и подлинно историческим коллективом в России». По ее словам, хор является официальным правопреемником Войскового певческого хора, созданного еще в 1811 году, поэтому летопись коллектива имеет давнюю историю.

- Сегодня Кубанский казачий хор известен далеко за пределами нашей страны. Он покоряет главные концертные площадки многих столиц мира. Его нельзя назвать исключительно кубанским — он по-настоящему российский и славится, прежде всего, своей неповторимой певческой культурой, уникальным исполнением, - заявила собеседница нашего издания.

По словам Натальи Гончаренко, в Курган приедут 60 участников Кубанского казачьего хора. Они представят концертную программу под названием «Никто, кроме нас, Россию не спасет». В ней будет отображено все многообразие духовно-патриотических и народных казачьих песен в художественной обработке главного руководителя коллектива лауреата Государственной премии Виктора Захарченко.

- Я уверена, что все гости и участники Фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле» по достоинству оценят этот подарок курганцам ко Дню России и Дню Святой Троицы, - убеждена начальник Управления культуры Курганской области.

Николай Волков.

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