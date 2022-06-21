Курганцам рассказали, что горячей воды может не быть дольше 14 дней

Из законодательства убрали норму, согласно которой отключение горячей воды не должно превышать 14 дней. Об этом на пресс-конференции, посвященной подготовке города к отопительному сезону, рассказал исполнительный директор ПАО «Курганская генерирующая компания» Александр Прибылев.

- Данная норма говорила о том, что в 14-дневный период ресурсоснабжающая организация должна провести гидравлические испытания сетевого хозяйства. Сейчас эту норму отменили, - указал Александр Прибылев.

Глава города Кургана Елена Ситникова подтвердила его слова:

- Сейчас этой нормы нет. Это наши рабочие графики промывки и опрессовки внутридомовых систем, а не график отключения горячей воды. Не надо путать эти понятия.

При этом и глава города, и руководитель ПАО «КГК» заявили, что стремятся к тому, чтобы период отключения горячей воды в квартирах курганцев был минимальным.

Напомним, ранее директор Структурного подразделения «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Тарасов объяснял: в 14-дневный срок должны пройти гидравлические испытания сетей теплоснабжения. Если на них происходит порыв, его устраняют и снова проводят гидравлические испытания. Горячую воду в квартиры жильцов возвращают только после того, как прекратятся порывы на всем участке теплосетей, на котором проходят гидравлические испытания. А в связи с ветхостью сетей, износ которых в целом по городу Кургану составляет в среднем 80%, этот процесс местами может затягиваться.

Николай Волков.