Курганцам рассказали, где и когда будут учить операторов беспилотников

На базе Центра развития современных компетенций лагеря «Чумляк» собираются обучать новой, востребованной на сегодняшний день специальности – оператор беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров. Чиновник также сообщил, что это сделано по распоряжению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

По словам куратора областного образования , обучение будет проходить исключительно для жителей области, которые могут подписать контракт по службе в армии или для тех, кто хочет принимать участие в спецоперации на Украине. Обучение обещают сделать бесплатным, так как деньги будут выделяться из областного бюджета.

Обучение новой специальности будет состоять из двух частей. На первом этапе курсанты будут изучать теорию по управлению и устройству беспилотников. Эта часть будет проходить в дистанционном формате. А на втором, практическом этапе учеба будет проходить с привлечением специалистов.

Курсы рассчитаны на 100-200 часов. Набор курсантов будет проводиться вместе со специалистами военкоматов.

«Начиная с апреля-мая мы будем готовы обучать всех желающих для того, чтобы как можно больше людей получили данную специальность. Кроме военного использования, беспилотные летательные аппараты нам очень пригодятся и в период весны, когда будет большая угроза лесных пожаров. Они очень пригодятся нам и летом для контроля за лесными массивами, за сельхозугодьями. За этой профессией будущее», - предположил руководитель департамента образования Кочеров.

По его словам, планируется внедрить новое направление в профессиональных учебных заведениях области. Первыми могут начать подготовку студенты технологического колледжа, далее опыт распространят в муниципалитетах.