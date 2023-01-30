Курганцам рассказали, как получить деньги за неиспользованные отгулы при увольнении

Ситуация, когда у работника накопились отгулы, которые он так и не использовал, не так и редка, как может показаться. Сотрудник выбрал одинарную оплату и отгулы за работу в выходные дни. До увольнения он не обратился к руководству, чтобы получить дни отдыха. Как с этим быть и что делать, рассказали в областном управлении по труду и занятости населения.

В ведомстве заявили, что дни отдыха определяют по обоюдному соглашению. Поскольку сотрудник отработал в выходные, но заплатили ему только в одинарном размере, а отгулы взять при увольнении невозможно, то работодатель должен их компенсировать. Эту же позицию подтверждает Минтруд.

По общим правилам при подсчете нормы рабочих часов за учетный период исключается время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей. День отдыха, по Трудовому Кодексу, должен исключаться из нормы рабочего времени. Таким образом, если работник выбирает день отдыха, работа в выходной или нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а заработная плата в том месяце, когда используется день отдыха, выплачивается в полном объеме.

В случае, если при привлечении к работе в выходной день работник дал согласие на оплату работы в одинарном размере с предоставлением ему другого дня отдыха, однако до даты увольнения своим правом на день отдыха не воспользовался, работодатель обязан доплатить работнику за работу в соответствующий выходной день, утверждают в управлении по труду и занятости Курганской области.

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