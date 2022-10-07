Курганцам рассказали, как проверяют здоровье мобилизованных

Мобилизованные граждане в обязательном порядке проходят первичный медицинский осмотр в военкоматах. Если у кого-то есть жалобы на здоровье, его отправляют на медицинскую комиссию. В случае необходимости та дает направление в лечебное учреждение для дополнительного обследования. И уже на его основании принимается взвешенное решение, годен человек к военной службе или нет. Об этом «Новому миру» рассказали в Военном комиссариате Курганской области.

- В месте прохождения службы за здоровье военнослужащих отвечает уже воинская часть. Каждое утро для них организуется медицинский осмотр. Если у кого-то что-то заболело, его отправляют в лазарет, и врач назначает лечение или углубленное обследование. При невозможности человека проходить дальнейшую службу в воинской части могут принять решение о его увольнении в запас по той или иной статье, - сообщил начальник Центра военно-врачебной экспертизы Курганского облвоенкомата Сергей Дик.

Добавим, что после начала частичной мобилизации в Интернет-пространстве стали горячо обсуждать тему состояния здоровья военнослужащих. Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов считает это не совсем уместным.

- Предыдущая мобилизация в нашей стране проводилась в годы Великой Отечественной войны. Тогда никто даже подумать не мог о том, чтобы уклониться от призыва с жалобой на ту или иную болезнь. Все понимали: надо Родину защищать, - напомнил полковник.

Николай Волков.

Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.