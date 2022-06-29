Курганцам рассказали, как узнать, употребляет ли ребенок наркотики

Лето – пора каникул. В этот период дети больше, чем в остальные времена года, предоставлены самим себе. Однако не все еще отчетливо сознают, что такое хорошо, а что – плохо. Поэтому родителей волнует, как бы за лето их отпрыск не пристрастился к пагубным привычкам, например, к наркотикам.

«Новый мир» публикует памятку, как можно распознать, что ребенок начал употреблять запрещенные средства, и что в этом случае следует предпринять.

Основные рекомендации

В первую очередь, между родителями и ребенком должны выстроиться доверительные отношения. Несмотря на занятость и усталость после работы, необходимо ежедневно общаться с ребенком, так как общение – это основная человеческая потребность, особенно для родителей и детей. Отсутствие общения с вами заставляет его обращаться к другим людям, которые могли бы с ним поговорить. Но все ли могут посоветовать что-то хорошее вашему ребенку?

Основные причины потребления наркотиков

Подростки пробуют наркотики, чтобы произвести впечатление на окружающих; доказать принадлежность к группе друзей; чтобы испытать чувство риска; испробовать что-то новое (запретный плод); чтобы казаться взрослее; для забавы; от скуки; чтобы избежать давления взрослых; из желания убежать от проблем.

Помимо этого спровоцировать употребление наркотиков могут внутрисемейные проблемы. К ним специалисты относят: недостаток любви и поддержки в семье; физическую или психическую травму, полученную от родителей (в том числе назидание взрослыми неадекватной заниженной или завышенной самооценки у ребенка); гиперопека со стороны родителей; низкая устойчивость к стрессам; отсутствие нравственных ценностей, внутреннего стержня.

Признаки употребления наркотиков

Ребенок, пристрастившийся к наркотикам, может начать прогуливать школу, иметь неопрятный внешний вид, утратить интерес к спорту, часто обманывать, изворачиваться и лгать. У него может часто и по непонятным для окружающих причинам меняться настроение, вплоть до агрессивного, появиться новые «друзья», в том числе асоциального типа.

Ребенок может начать проявлять неожиданный интерес к медикаментам и содержанию домашней аптечки. На его коже могут возникнуть следы от уколов, в карманах завестись неизвестные таблетки и порошки, а в лексиконе – типичные для наркоманов жаргонные словечки.

К физиологическим признакам употребления наркотиков относят бледность кожи; сильно расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза; замедленную, несвязную речь; потерю аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи; хронический кашель; плохую координацию движений; коричневый налет на языке, отечность.

Ребенок может начать избегать общения с родителями, постоянно просить и даже денег, часто уходить из дома, страдать бессонницей или, наоборот, многочасовым сном.

Наличие пяти и более описанных выше признаков должно насторожить родителей.

Что делать, если возникли подозрения?

Ни в коем случае не обвиняйте и не угождайте ребенку – это только оттолкнет его. Доверительно и откровенно обсудите с ним ваши опасения. Если ребенок не идет на контакт, обратитесь к специалисту-психологу, который поможет вам наладить контакт.

Если ваш ребенок стал употреблять наркотические средства, психотропные вещества не старайтесь собственными силами решить данную проблему, не кричите на него и не скандальте с ним.

Незамедлительно обратитесь к квалифицированным специалистам: наркологам, психологам и другим специалистам, которыми будет оказана необходимая консультативная и лечебно-реабилитационная помощь.

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