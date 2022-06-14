Курганцам рассказали, как выплатят пенсии и социальные выплаты в июне

Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области сообщило «Новому миру», что в связи с государственным праздником Днем России в июне 2022 года внесены корректировки в график доставки пенсий и пособий через почтовые отделения.

В частности, отделения почтовой связи в Кургане и Шадринске будут доставлять пенсии и пособия в следующие дни:

9 июня – за 9 и 11 число,

10 июня – за 10 и 12 число,

11 июня – за 13 число и далее по стандартному графику.

Центральные ОПС в городах и районных центрах, а также сельские почтовые отделения с режимом доставки со вторника по субботу будут осуществлять выплаты:

8 июня – за 8 и 9 число,

9 июня – за 10 и 11 число,

10 июня – за 12 и 13 число,

11 июня – за 14 число и далее по графику.

В населенных пунктах, где почта работает с понедельника по пятницу, пенсии и пособия можно будет получить:

8 июня – за 8 и 11 число,

9 июня – за 9 и 12 число,

10 июня – за 10 и 13 число, а затем в обычном режиме.

Сельские ОПС с трехразовой доставкой (по вторникам, четвергам и субботам) выплатят пенсии и пособия:

7 июня – за 7, 8 и 9 число,

9 июня – за 10, 11 и 12 число,

11 июня – за 13, 14 и 15 число и далее по графику.

В сельских поселениях, где доставка пенсий и пособий через почту осуществляется три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам, график выплат будет таким:

6 июня – за 6, 7 и 8 число,

8 июня – за 9, 10 и 11 число,

10 июня – за 12, 13 и 14 число. Далее доставка будет осуществляться по привычному по графику.

Тем, кто получает пенсии на банковские карты 13 числа, деньги будут перечислены в ближайший рабочий день до праздника, то есть 10 июня. Выплата пособий за май беременным женщинам, одиноким родителям, а также получателям мер соцподдержки, переданных в ПФР из органов социальной защиты, придет на банковские счета по графику – 3 июня.

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