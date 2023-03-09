Курганцам рассказали о ближайших спортивных выходных

В субботу , 11 марта на курганской озере Орлово рыболовы устроят зимний чемпионат по ловле на мормышку со льда. Время для старта соревнований выбрали самое подходящее – 7.00 утра.

Любителей единоборств приглашают на чемпионат и первенство Курганской области по каратэ среди юношей и девушек 2001 года рождения и младше, а также 2000 года и старше. Состязания пройдут 11 марта в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко.

Чемпионат и первенство Курганской области по настольному теннису (спорт глухих) пройдет в зале тенниса МБУ ДО «ДЮСШ № 2».

В этот же день в Ледовой арене «Юность» в 10.30 начнется первенство Курганской области по хоккею среди детских и юношеских команд.

Шадринский стадион «Торпедо» ждет болельщиков на соревнования по трековым автогонкам «Шадринские огни, которые начнутся в 17.00 11 марта.

Чемпионат и первенство Курганской области по спортивной борьбе (грэпплинг) среди мужчин, младших юношей до 14 лет, юношей до 16 лет, до 18 лет, юниоров до 21 года будет проходить в спортивном комплексе имени В.Ф. Горбенко 12 марта.

В этот же день и в этом же зале Матчи 17 тура чемпионата Курганской области по мини-футболу состоятся Матчи 17 тура чемпионата Курганской области по мини-футболу.

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