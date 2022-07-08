Курганцам рассказали о нововведениях в жилищном законодательстве

В 2022 году в жилищном законодательстве России появятся нововведения. Одни из них уже вступили в силу, другие начнут действовать с 1 сентября. Подробнее об изменениях «Новому миру» рассказал начальник Государственной жилищной инспекции Курганской области Владимир Чупахин.

- Первая группа нововведений касается деятельности управляющих организаций. Для уменьшения нагрузки на бизнес для них отменена государственная пошлина за предоставление лицензии. Кроме того, сокращен объем пакета документов, необходимых для получения лицензии, и срок рассмотрения заявки. Кстати, последнюю теперь можно подать в электронном виде. Это очень удобно для иногородних игроков на рынке, тем более что для нас это сейчас тоже актуально — в Курганскую область хотят зайти управкомпании из других регионов, - рассказал собеседник нашего издания.

Вторая группа изменений касается жильцов многоквартирных домов. Правительство РФ зафиксировало ключевую ставку Банка России, применяемую для начисления пени и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг, на уровне 9,5%. Именно такой она была по состоянию на 27 февраля, после чего выросла до 20%, и это могло бы больно ударить по должникам, часть из которых не платит «коммуналку», потому что и без того оказались в сложных финансовых условиях.

- Остальные изменения вступят в силу с 1 сентября. В частности, если раньше для выбора или смены управкомпании достаточно было собрать 25% голосов собственников жилья, то с первого дня осени для этого необходимо будет не менее 50%. Это защитит интересы тех людей, кто по каким-то причинам не смог присутствовать на общем собрании жильцов, где рассматривался этот вопрос, или не счел нужным на него идти, и за него соседи, получается, все решили, - объяснил Владимир Чупахин.

Также с 1 сентября будет установлен 10-дневный срок, который должен пройти между собраниями жильцов. А то раньше нередко возникали ситуации, когда на одном собрании они проголосовали за одну управкомпанию, а другая, ее конкурент, тут же организовывает второе собрание и начинает агитировать за себя. В неразберихе жильцы путали их, упускали из внимания важные детали в обещаниях руководства УК, а те иногда и вовсе подделывали подписи жильцов — такие случаи, по словам начальник Госжилинспекции Курганской области, тоже бывали.

Николай Волков.

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