Курганцам рассказали о переносе выходных и праздничных днях в следующем году

В 2023 году в соответствии с постановлением правительства «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году «новогодние каникулы» для работников продлятся всего 9 дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Длинные выходные ждут работников также в феврале (23 - 26 февраля), причем 22 февраля будет считаться сокращенным.

В 2023 году 8 марта выпадает на среду, и переносов выходных в связи с этим праздником не будет, но 7 марта объявлен сокращенным днем.

В апреле - мае 2023 года работникам могут позволить отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда. Также выходными днями работодатели могут объявить 6-9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня – с 10 по 12 июня), а в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства - с 4 по 6 ноября 2023 года.

Фото garant.ru

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