Курганцам рассказали, сколько средств регион направил на помощь мобилизованным и их семьям

Заместитель губернатора Константин Ермаков рассказал, сколько средств выделил региональный бюджет на снаряжение и экипировку мобилизованным.

За счёт региона оплачено все первичное снаряжение - от сухих пайков до спальных мешков и туристических ковриков, а также транспортные услуги.

Кроме того, оплачивается одежда и экипировка, которая будет доставлена в военную часть.

Приобретаются печки, палатки, газовые плитки, а также товары двойного назначения.

«На все это бюджет региона уже выделил 30 млн рублей. Кроме того, на снабжение военной части из Щучанского округа, частей Росгвардии и полиции, направляемых в зону СВО, выделено порядка 27 млн рублей из всех видов источников. И порядка 8 млн рублей уже направлено на оказание первичной поддержки семьям мобилизованных. Далее, по необходимости эта сумма будет уточняться», - сообщил заместитель губернатора региона Константин Ермаков.

По информации пресс-службы губернатора.