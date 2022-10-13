Курганцам раздали 1500 булок хлеба

В приходе Святой Троицы города Кургана реализуется проект «Социальная пекарня «Добрая печка», который стал одним из победителей конкурса «Православная инициатива 2022».

Пекарня ежедневно выпекает 50 булок белого хлеба, который затем раздают в «Сквере милосердия» напротив Пригородного вокзала. В сентябре страждущие получили 1500 булок, в октябре - 450.

Как и прежде, прихожанам храма Святой Троицы сотрудницы пекарни также выдают по 50 булок каждое воскресенье. В октябре свежий вкусный хлеб получили 100 человек.

С начала работы социальной пекарни сотрудницы и волонтёры 5050 булок белого хлеба, сообщает пресс-служба Курганской епархии.

Проект «Социальная пекарня «Добрая печка» реализуется с использованием средств Фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Православная инициатива 2022».

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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