Курганцам разъяснили, как оформить «кредитные каникулы» в Сбербанке

Сбербанк уже принимает заявки от мобилизованных зауральцев и членов их семей на предоставление «кредитных каникул». Об этом «Новому миру» сообщил управляющий Курганским отделением Сбербанка Станислав Зольников.

- На сайте Сбербанка появился раздел «Кредитные каникулы для военнослужащих». В нем есть три подраздела: кому положены «кредитные каникулы», какие документы нужно предоставить для их оформления и ответы на часто встречающиеся вопросы, - рассказал собеседник нашего издания.

По его словам, если информации, размещенной на сайте, недостаточно, есть несколько способов для обращения в банк.

Первый – это круглосуточный телефон 900.

Для звонков из-за пределов России можно использовать круглосуточный номер 8-495-500-55-50.

Также действует «горячая линия» 8-800-200-82-00, которая работает с 04:00 до 20:00 по будням и с 06:00 до 20:00 в выходные дни (время московское).

- Помимо этого в кредитную организацию можно обратиться через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (раздел «Реструктуризация», причина – «Призыв в армию») или лично в любой офис. Все сотрудники Сбербанка обеспечены памяткой об алгоритме действий для предоставления «кредитных каникул» мобилизованным и членам их семей, - сообщил Станислав Зольников.

После обращения клиент получает SMS с подтверждением факта обращения в банк. В сообщении указывается срок рассмотрения поданного заявления, который зависит от типа кредита – потребительский, ипотечный либо по кредитной карте. В течение этого периода сотрудники проверяют полноту комплекта документов, предоставленных заемщиком. После принятия решения клиент получает дополнительное SMS с указанием итогов рассмотрения его заявления.

- Всю информацию о новом графике платежей можно получить в личном кабинете «Сбербанк Онлайна» или при обращении в офис, - подсказал управляющий Курганским отделением Сбербанка.

Николай Волков.

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