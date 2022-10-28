Курганцам разъяснили, почему так нужны айтишники

Хороший айтишник нужен везде. Даже на предприятии, которое формально не относится к IT-отрасли. Об этом «Новому миру» заявила директор Департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.

- Современный бизнес связан с большим, просто огромным потоком информации. Его нужно наладить, упорядочить, систематизировать, проанализировать и так далее. От этого зависит оптимизация процессов, а в конечном счете – конкурентоспособность и успешность бизнеса, - указала собеседник нашего издания.

По мнению Гульжаны Фахрутдиновой, у современного человека все должно быть под рукой. Достал смартфон, запустил нужное приложение, ввел свои данные и получил необходимый результат – оформил заказ в Интернет-магазине, зарегистрировал обращение в органы власти, оплатил коммунальные услуги или налоги, забронировал билет на самолет или в кино, совершил множество других операций.

- Ярким примером применения IT-технологий является портал государственных услуг РФ. Федеральное правительство определило перечень из 100 социально значимых услуг, которые до конца 2023 года должны быть переведены в «цифру». В Курганской области таких услуг 83. На данный момент они все уже перешли в электронный вид и доступны на Госуслугах, - указала Гульжан Фахрутдинова.

Добавим, что беседа с директором областного Департамента информационных технологий и цифрового развития состоялась в Курганском госуниверситете. Сегодня здесь прошла конференция информационных технологий «Формирование компетенций IT-специалиста». В ней приняли участие представители органов власти, руководители крупных курганских IT-компаний, авторитетные эксперты из других регионов и студенты.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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