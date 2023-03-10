Курганцам школьникам сообщили о скором возвращении проекта «Билет в будущее»

В департаменте образования Курганской области сообщили о возвращении профориентационного проекта «Билет в будущее». В прошлом году в нем участвовали около 3,5 тысяч зауральских школьников с 6 по 11 классы. Ребята смогли пройти тестирование, попробовать себя в разных профессиях и даже получить рекомендации от специалистов по профессиональному самоопределению.

Профпробы для школьников в прошлом году проходили на площадках 11 колледжей и техникумов региона по различным направлениям. Одно из них — «Инженер-конструктор в области автомобилестроения. Куратор проекта из государственного колледжа Ксения Сафронова научила ребят основам компьютерного проектирования в программ CAD. По ее словам, побывав в роли инженера-конструктора, участники проекта убедились, что стать высококлассным специалистом не так-то просто и даже чрезвычайно трудно.

Остается надеяться, что совсем скоро организаторы расскажут, что ждет участников профориентационного проекта «Билет в будущее» в новом сезоне.

Свои истории успеха и впечатления разрешается написать в комментариях в официальной группе «Билета в будущее» или на своей страничке в ВК с хештегом #Будущее45. Самые интересные рассказы попадут в местные СМИ, а их авторы получат презент от организаторов проекта.

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