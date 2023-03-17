Курганцам советуют не прикармливать бездомных животных

Владельцы животных обязаны нести ответственность за своих питомцев и выгуливать их на поводке.

Как подчеркивают в администрации города Кургана, выбрасывать надоевшего питомца на улицу жестоко и недопустимо. Некоторые из них, будучи не приспособленными к жизни на улице, погибают, другие сбиваются в стаи. Как правило, в стаях собаки проявляют агрессию либо в борьбе за территорию, либо за другого животного. Если собака, отпущенная на самовыгул, укусит кого-то или испортит имущество, то ответственность за ее действия будет нести хозяин животного.

Администрация города Кургана обращается к владельцам домашних животных не выпускать собак из квартир, домов, частной огороженной территории для их самовольного выгула без присмотра. Помните: самовыгул животных не только опасен, но и противоречит законодательству Российской Федерации.

Кроме того, не следует прикармливать бездомных животных. Если собак кормят, они начинают охранять и защищать территорию, которую считают своей.

Если граждане знают, что у собаки, которая бегает по улицам, есть владелец, но он не принимает должные меры по содержанию животного (например, отпускает на свободный выгул), стоит обратиться в Управление ветеринарии по Курганской области по телефону: 43-10-30, для принятия мер административного характера в отношении владельца животного.

Подать заявки на отлов бездомных животных можно в Дирекцию парков и скверов с 8:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов) по адресу: улица Красина, строение 27а. Также можно позвонить по телефону: 24-17-25 или направить заявку на электронную почту: dpis2021@mail.ru.

Фото с сайта freepik.com

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