Курганцам советуют прочитать 5 книг, запрещённых в СССР

Крупская, Н. К. РКСМ и бойскаутизм. – Москва: Красная новь, 1923. – 54, [2] с. – 10.000 экз.

В основу брошюры лёг доклад Н. К. Крупской «О бойскаутизме», с которым она неоднократно выступала в 1921 году. Эта речь фактически стала провозвестником тех устоев, на которых позднее стала базироваться пионерская организация. Главной целью брошюры было, «с одной стороны, подчеркнуть все отрицательные стороны бойскаутизма, с другой, указать на целесообразность бойскаутовских методов». Почему статью запретили? Причин может быть несколько: подробный анализ запрещенного в Советское время бойскаутского движения, резкая критика молодёжного движения начала 1920-х годов, похвальное слово Л. Троцкому и троцкистам.

Бескин Эм. Художественная политграмота: пособие для художественных техникумов и вузов. – [Москва]: Теакинопечать, 1930. – 237, [3] с. : ил., портр., [1] вкл. л. портр.– 10.000 экз.

Эммануил Бескин считается театральным критиком и историком театра, однако в этой книге он предстаёт в новом амплуа – как историк искусства. На страницах издания огромное количество примеров из литературы, живописи, музыки. Основной тезис, который проходит через всю монографию – «искусство не аполитично». При этом наблюдается резкий крен в биологию и социологию.Не совпадающий в дальнейшем с «официальным курсом» анализ творчества некоторых деятелей искусства, развернутое цитирование Н. Бухарина и Л. Троцкого со временем поспособствовало изъятию этого издания из общих читальных залов.

Кондратьевщина: (сборник) / доклад В. П. Милютина, выступления С. Г. Ужанского, А. С. Бондаренко, И. Д. Лаптева, Я. П. Никулихина [и др.]; Коммунистическая академия, Аграрный институт. – Москва: Издательство Коммунистической академии, 1930. – 127, [1] с. – 35.000 экз.

Николай Дмитриевич Кондратьев – советский экономист, который создал всемирно известную теорию экономических циклов. Под его руководством был разработан перспективный план развития сельского и лесного хозяйства РСФСР на 1923–1928 годы, сочетавший плановые и рыночные принципы.С завершением НЭПа «мирное сосуществование» экономистов-немарксистов с советской властью закончилось, ив 1928 году «кондратьевщина» была объявлена идеологией реставрации капитализма. В 1930 году Н. Д. Кондратьева арестовали, и началась организованная травля, образцы которой и видим в данном сборнике. Всегоздесь 10 авторов. Нам удалось найти биографические данные только семерых, но всех их, как и Николая Кондратьева, расстреляли в 1937–1941 годыпо сфабрикованным обвинениям: за принадлежность к контрреволюционным организациям «правых», за вредительство в области колхозного строительства и сельского хозяйства, за шпионаж в пользу США, за подготовку террористического акта, направленного против представителей советской власти. А тексты «врагов народа», как известно, из обращения изымались.

Алексей Максимович Горький: 1868-1936. – Москва: Советский писатель, 1936. – 63, [1] с. : – 20.000 экз.

В брошюре собраны материалы, опубликованные в советской печати в первые дни после смерти Максима Горького. В самих текстах, естественно, ничего крамольного не было. Крамольными буквально через несколько лет стали два автора – Николай Бухарин, расстрелянный в 1938 году из-за «антисоветского правотроцкистского блока», и журналист, общественный деятель, родной брат карикатуриста Бориса Ефимова Михаил Кольцов, расстрелянный в 1940 году по обвинению в антисоветской троцкистской деятельности и участии в контрреволюционной террористической организации.

Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича: повесть / А. Солженицын; автор предисловия А. Твардовский. – Москва: Советский писатель, 1963. – 144 с.: портр. – 100.000 экз.

Решение о публикации «Одного дня Ивана Денисовича» было принято 12 октября 1962 г. на заседании Президиума ЦК КПСС под давлением Н. Хрущева. После отставки Н. Хрущёва ситуация изменилась, и с конца 60-х годов все издания «Ивана Денисовича» стали негласно убирать. Официально решение об изъятии произведения А. Солженицына из библиотек и книготорговых точек было принято 28 января 1974 года. Запрет с этой книги был снят 31 декабря 1988 года запиской Идеологического отдела ЦК КПСС.

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