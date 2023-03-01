Курганцам, у которых резко потеплело или похолодало в квартирах, советуют обращаться в свои управкомпании

Норма температуры в квартире составляет 18 - 24°С. Если показатели ниже или выше нормы, то жителям необходимо обращаться в обслуживающую организацию с просьбой отрегулировать теплоноситель внутри дома.

Специалист по связям с общественностью СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» Екатерина Филимонова отметила, что генерирующая компания следит за параметрами теплоносителя в центральных тепловых пунктах, но система централизованного теплоснабжения зависит от всех ее участников.

«Когда в подвале одного дома регулируют параметры теплоносителя, то на соседний дом, они меняются. Поэтому обслуживающие организации должны следить за параметрами теплоносителя внутри своих домов, за его расходом и температурой. Также должны равномерно распределять тепло по стоякам системы отопления, чтобы во всех квартирах сохранялся оптимальный температурный режим. Если параметры на дом приходят выше или ниже нужных, то специалисты обслуживающих организаций должны передавать заявку в нашу диспетчерскую службу», – прокомментировал директор СП «Тепловые сети» Евгений Филимонов.

Генеральный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев подчеркнул, что распространённая причина повышенной температуры в квартирах – отсутствие смесительных устройств в домах, подключенных от магистральных тепловых сетей и тепловых пунктов без смешения. «Таких домов в Кургане много. В них должны обязательно работать элеваторные узлы или автоматические узлы смешения. Эти устройства снижают температуру до необходимого уровня. Если обслуживающие организации не выполняют эти требования то, конечно, в квартирах становится жарко», - прокомментировал Александр Прибылев.

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