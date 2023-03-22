Курганцам вручили 20 золотых знаков ГТО

Курганцам вручили золотые знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

Самый юный обладатель золотого знака ГТО – Роман Геворгян, воспитанник детского сада № 124. Роман занимается акробатикой в Детско-юношеской спортивной школе № 1, имеет 3-й юношеский разряд.

Ученики гимназии № 30 Артем Гладков, лицея № 12 Леонид Журавлев и гимназии № 47 Макар Чередниченко посещают спортивную школу по хоккею. Влада Григорьева из гимназии № 31– воспитанница Детско-юношеской спортивной школы № 4, занимается художественной гимнастикой и легкой атлетикой, обладательница 3-го спортивного разряда по легкой атлетике, сообщили в пресс-службе администрации города.

Среди награждаемых золотыми знаками ГТО традиционно есть курганцы, посвятившие себя физкультуре и спорту, пропаганде здорового образа жизни. Так, сегодня обладательницей спортивной награды стала учитель физической культуры гимназии № 31 Анна Геворгян. Педагог увлекается легкой атлетикой, посещает спортивный зал.

В этот раз вручили 20 знаков ГТО. За прошедший год в городе Кургане было присвоено 7048 знаков ГТО.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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