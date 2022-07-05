Курганцам вручили «Молодёжные алмазы»

Отличительный знак «Молодёжный алмаз» учредили в Кургане для поощрения всех причастных к реализации молодёжной политики.

Алмазы вручаются неравнодушным людям и организациям, которые оказали максимальное содействие в подготовке и проведении мероприятий, реализации программ и проектов для молодёжи, сообщили в пресс-службе администрации города.

Глава Кургана Елена Ситникова вручила на мероприятии отличительные знаки представителям Курганской городской Думы, отдела культуры Департамента социальной политики Администрации города Кургана, городского центра волонтеров «Инициатива», Курганского Дома молодежи, Регионального волонтерского центра движения «Абилимпикс», Союза театральных деятелей Российской Федерации, Курганской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, школы № 11 и 44 и других общественных организаций.

За активную работу по привлечению граждан к участию в онлайн-голосовании за объекты благоустройства города Кургана в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Елена Вячеславовна вручила Благодарственные письма волонтёрам. Дипломы сегодня вручили и самым лучшим участникам акции «Я люблю Курган! - Трудовые отряды».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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