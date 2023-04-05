Курганцам выдадут метлы и лопаты

Администрация города Кургана обеспечит участников субботника перчатками и пакетами для мусора, а также необходимым инвентарем. Об этом заявил директор Департамента развития городского хозяйства Администрации г. Кургана Андрей Плешков в прямом эфире на «Радио России Курган».

- Но самое главное, что нужно взять с собой на общегородской субботник, - это хорошее настроение и понимание, что мы приводим наш любимый Курган в порядок, чтобы наш город был красивым, современным, комфортным и безопасным для жизни. Даже самый малый ваш вклад будет весомым для нашего города, - обратился к землякам сотрудник мэрии.

Отметим, что сами чиновники тоже не останутся в стороне от санитарной очистки территории города. Служащие курганской администрации в полном составе выйдут на общегородской субботник, который пройдет 20, 21 и 22 апреля.

Напомним, что месячник санитарной очистки территории города является традиционным. В этом году он пройдет с 1 апреля по 15 мая, чтобы садоводы во время майских праздников имели возможность провести субботники на своих дачных участках.

Как ранее сообщал «Новый мир», собранный в ходе субботника мусор будет вывозиться на Шуховский полигон твердых бытовых отходов. В отличие от других дней его будут принимать там без взимания платы.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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