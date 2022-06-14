Курганцев хотят вывести на очистку центрального пляжа Голубых озер

В Курганской области пройдёт «Марафон зелёных дел», Всероссийская экологическая акция приурочена к Всемирному дню окружающей среды. В этот день, 5 июня, на центральном пляже Голубых озёр, в 13:30 воспитанники «Станции детского и юношеского туризма и экскурсий» проведут сбор вдоль береговой линии пляжа, очистив его от стекла, полиэтиленовых пакетов и других загрязнений, которые оставляют отдыхающие. На самом водоёме пройдёт экосплав «Чистый водоём». У участников мероприятия появится возможность совершить водную прогулку на катамаранах, параллельно очищая акваторию и прибрежные территории от мусора.

Также в рамках акции «Марафон зелёных дел» в Кургане пройдут командные соревнования «Чистые игры». Их участникам предстоит собрать мусор на природной территории раздельно по категориям: смешанный мусор, пластик, стекло, металл. Перед стартом выдадут мешки для сортировки мусора и перчатки. Для участия необходимо собрать команду от 2 до 4 человек и зарегистрироваться на сайте: . Акция пройдёт 3 июня в 13:00 на набережной реки Тобол, в районе детской больницы имени Красного Креста.

В сквере Музея истории города 11 июня в 11:00 пройдёт акция по раздельному сбору отходов. Желающие смогут сдать чистое и сухое вторсырье для его последующей переработки.

Акция по раздельному сбору отходов пройдёт в селе Канаши Шадринского муниципального округа. Всех желающих ждут 7 июня в 11:00 во дворе Дома культуры по адресу: ул. 8 марта д. 31а. Здесь же в 13:00 пройдёт экологическая лекция, на тему необходимости раздельного сбора мусора.

По информации пресс-службы правительства Курганской области.

Источник: пресс-служба губернатора Курганской области.