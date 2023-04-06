Курганцев, которые забросили свои садовые участки, будут штрафовать

В садоводческих кооперативах вокруг города Кургана много заброшенных участков. Их владельцы не убирают сухую растительность, по которой могут стремительно распространяться ландшафтные пожары. Как это предотвратить? Председателям СНТ сегодня, 5 апреля, объяснили на совещании в городской администрации.

Соблюдение требований пожарной безопасности – обязанность каждого владельца земельного участка. Собирается он сажать на земле, условно говоря, картошку и лук или нет – это его личное дело. Но устранение условий для распространения огня – вопрос коллективной безопасности. Ведь из-за нескольких ленивых садоводов могут сгореть дачи во всем кооперативе.

Выявлением неубранных садовых участков в ежедневном режиме занимаются инспекторы Госпожнадзора. Им способны помочь председатели СНТ, которые могут сообщить пожарным о заброшенных участках. Для последних найти владельца не составляет труда – можно поднять записи Росреестра и другие документы.

Далее идут увещевания и настоятельные просьбы прибрать своей земельный участок от сухой растительности. Если нужной реакции не последует, налагается административный штраф. За нарушение требований пожарной безопасности в границах населенного пункта в условиях особого противопожарного режима размер штрафа для физических лиц составляет от 10 000 до 20 000 рублей.

Николай Волков.

Фото с сайта freepik.com

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