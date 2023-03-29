Курганцев могут оштрафовать на миллион рублей

В России увеличены размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Об этом жителям Курганской области накануне пожароопасного сезона напомнил исполняющий обязанности директора регионального Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков.

- Нарушение требований пожарной безопасности в границах населенного пункта влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 тысяч до 60 тысяч рублей; на юридических лиц – от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, - сообщил Олег Поршаков.

По его словам, за те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, предусмотрен административный штраф: для граждан – в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.

- За нарушения правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена ответственность для граждан – от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц – от 60 тысяч до 90 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей, - предупредил и.о. директора Департамента гражданской защиты Курганской области.

Помимо уплаты штрафа граждане обязаны будут возместить ущерб, нанесенный природе. В этом случае штраф может вырасти до 2 млн рублей. А если пожар причинит тяжкий вред здоровью или повлечет смерть человека, нарушителю грозит уголовная ответственность.

Николай Волков.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.