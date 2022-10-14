Курганцев на выходные ждет насыщенная культурная программа

Управление культуры опубликовало программу культурных мероприятий на ближайшие выходные. В афише есть не только аннотация к отдельным событиям, но и пояснения

В Курганском областном Доме народного творчества можно побывать на выставке «Туризм в Курганской области», где посетителям расскажут об уникальных культурно-исторических местах региона, особенностях туристической сферы в Курганской области. Это же мероприятие повторится и в воскресенье.

Библиотека им. В. Г. Короленко 15 октября с 11.00 до 15.00 проводит День открытых дверей под условным названием «Путеводитель по фондам и коллекциям библиотеки им. В.Г.Короленко».

Посетителей ждет экскурсия по библиотеке «Мир на кончиках пальцев», в ходе которой экскурсантам покажут тактильные рукодельные книги для маленьких детей с проблемами зрения». Вход на мероприятиеобещают сделать свободным.

В библиотеке имени Югова в субботу начнет работу шахматный клуб «Друзья Леонова». Любители шахмат соберутся, чтобы насладиться древней игрой. Председатель клуба Валерий Паниковский разберет с участниками шахматные этюды, проведет соревнования и предложит встречу с ведущими шахматистами города. Вход по читательским билетам.

Библиотека им. В.Ф. Потанина приглашает на субботний показ киножурнала «Ералаш». Начало в 11.00. Во втором корпусе библиотеке по улице Криволапова состоится встреча исторического клуба по составлению родословной. Начало в 10.30. Вход на оба мероприятия свободный

В этот же день в Потанинке пройдет викторина «Отцы и дети», посвященная отцам из знаменитых произведений русской литературы и творческое занятие «Открытка для папы».

Среди платных мероприятий хотелось бы обратить внимание на балет «Лебединое озеро» в Курганской областной филармонии и на премьеру Курганского областного театра драмы, где состоится премьера постановки «Гроза». Вход платный.

Это далеко не полный перечень культурных событий в ближайшие выходные, которые мы перечислили. С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на сайте областного управления культуры.

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