Курганцев попросили отнестись к отсутствию горячей воды с пониманием

С мая, когда в городе Кургане началась подготовка к новому отопительному сезону, от горячей воды были отключены 647 многоквартирных жилых домов. В настоящий момент она вернулась в 402 дома, или 62%. Эта информация прозвучала сегодня в администрации муниципалитета, где прошла пресс-конференция, посвященная этим вопросам.

- В результате гидравлических испытаний выявляются дефекты тепловых сетей, устранение которых требует дополнительного привлечения сотрудников и спецтехники. Это приводит к переносу сроков возобновления подачи горячей воды в дома, - объяснила ситуацию глава города Кургана Елена Ситникова.

По словам Александра Прибылева, исполнительного директора ПАО «Курганская генерирующая компания», которая занимается подготовкой областного центра к отопительному сезону, это естественная ситуация.

- Хоть мы и готовимся к возможным аварийным ситуациям, делаем необходимый запас трубопровода и оборудования, но порой на том участке, где в прежние годы происходил один порыв трубы, их случается два. В следующем году и будем готовиться к двум, - улыбнулся Александр Прибылев.

Он заверил, что Курганская генерирующая компания стремится максимально быстро устранить возникающие аварии. Но это все равно требует дополнительного времени.

- Разумеется, когда дома нет горячей воды, это плохо. Но прошу курганцев отнестись к ситуации с пониманием. Главное – чтобы порывов на тепловых сетях не возникло зимой, - указал исполнительный директор ПАО «КГК».

Николай Волков.

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