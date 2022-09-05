Курганцев позвали на фотоконкурс «Русская цивилизация»

В России стартовал VI Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», организованный Федеральным агентством по делам национальностей. В этом году впервые в нем смогут принять участие школьники от 7 до 17 лет включительно. Для них специально открыта новая номинация «Детский взгляд».

Кроме детей отправить свои работы на конкурс могут и взрослые, уточнили в областном департаменте образования и науки.

Профессиональные фотографы и любители из разных уголков России, зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на официальный портал фотоконкурса: www.rucivilization.ru. Каждому участник позволено представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.

Прием работ закончится 5 октября 2022 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы. Там же в жюри будут сидеть художники, журналисты и даже общественные деятели. Награждать победителей собираются в Москве. Как и прежде, лучшие работы будут экспонироваться на улицах столицы.