Курганцев позвали на краеведческий диктант, посвященный юбилею области

В этом году мы отмечаем 80-летний юбилей Курганской области. Центральная городская библиотека проведет 3 февраля краеведческий диктант, участником которого может стать любой желающий. Для этого нужно обратиться на одну из площадок его написания, независимо от места жительства.

Акция пройдет с 18:00 до 18:45 на 13 площадках в библиотеках города.Отвечать на вопросы можно в режиме онлайн. Для этого 3 февраля в 17:55 необходимо пройти электронную регистрацию на сайте cbs-kurgan.com, указав адрес электронной почты.

В день проведения диктанта на площадки доставят запечатанный конверт с вопросами, это 45 тестовых заданий. 90 баллов – максимальный результат, который можно набрать за диктант.

Правильные ответы будут опубликованы на сайте cbs-kurgan.com6 февраля, результаты появятся там же до 12 февраля.Все участники краеведческого диктанта получат электронные Сертификаты участника.

Ранее мы сообщали о том, что Центральная городская библиотека имени Маяковского готовится провести 3 февраля краеведческий марафон, главными лицами которого станут почетные граждане Курганской области: Виктор Потанин, Валентина Федорова и Ольга Баланчук.

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