Курганцев предупредили о дорожных ловушках в городе

Дорожная ловушка – это ситуация обманчивой безопасности, и, по статистике, большинство ДТП с участием пешеходов происходит примерно в одинаковых, повторяющихся условиях.

Самая распространенная дорожная ловушка – это «закрытый обзор». Например, стоящие автомобили, кустарники, деревья, гаражи, палатки и заборы, большие грузовые машины и автобусы

По информации отдела пропаганды ГИБДД УМВД России по городу Кургану, на прошлой неделе в 6-м микрорайоне Заозерного во дворе дома № 15 был совершен наезд на несовершеннолетнего пешехода 2016 года рождения, неожиданно вышедшего на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей.

В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Курганскую областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание родителей: детям не всегда хватает опыта, чтобы правильно оценить обстановку, поэтому важно научить ребенка различать опасные ситуации на дороге и при этом самим при этом строго соблюдать Правила дорожного движения.

Фото Николая Пушилина.

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