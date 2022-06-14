Курганцев предупредили о высокой пожарной опасности

В восточных районах Курганской области до 7 июня сохранится высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса.

В Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что в такую погоду повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров; возникает угроза перехода очагов природных пожаров на населенные пункты.

Администрация города Кургана и Управление по делам ГО и ЧС призывают курганцев соблюдать все требования пожарной безопасности. Помните, в городе продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает разводить открытый огонь, проводить пожароопасные работы, использовать открытый огонь для приготовления пищи, сжигать мусор и сухую растительность. Также продлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств.

За нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, административные штрафы ужесточены:

- на граждан они составляют от 2 до 4 тысячи рублей;

- на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей;

- на индивидуальных предпринимателей - 30 - 40 тысяч рублей;

- на юридических лиц – 200 - 400 тысяч рублей.

Кроме того, действуют штрафы и за неочистку территорий от сухой растительности, неокос камыша и другие нарушения: на граждан - от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 40 до 70 тысяч, уточнили в пресс-службе администрации города.

Если вы стали свидетелями возгораний, при возможности примите все меры, чтобы это предотвратить или сообщайте о данных фактах в МЧС, УМВД по телефону 101 или 112.