Курганцев предупредили об изменении сроков выплат социальных пособий перед праздниками

Отделение Социального фонда России по Курганской области сообщило об изменении графика доставки пенсий, социальных выплат, мер социальной поддержки, пособий в праздничные дни в феврале и марте 2023 года.

Отделения почтовой связи (ОПС) в Кургане и Шадринске с шестиразовой с доставкой с понедельника по субботу и центральные почты (город, райцентры), сельские ОПС с пятиразовой доставкой с понедельника по пятницу:

20 февраля 2023 года – за 20 и 23 февраля 2023 года;

21 февраля 2023 года – за 21 и 24 февраля 2023 года;

22 февраля 2023 года – за 22 февраля 2023 года.

Дальше выплаты пойдут по графику.

Центральные почтовые отделения в городах и райцентрах, а также сельские ОПС с пятиразовой доставкой со вторника по субботу:21 февраля 2023 года – за 21 и 23 февраля 2023 года;

22 февраля 2023 года – за 22 и 24 февраля 2023 года.Далее – по графику.

Сельские ОПС с трехразовой доставкой в неделю: вторник, четверг, суббота:21 февраля 2023 года – за 21,22, 23, 24 февраля 2023 года.

Сельские ОПС с трехразовой доставкой в неделю:

понедельник, среда, пятница:20 февраля 2023 года – за 20, 21 и 23 февраля 2023 года;

22 февраля 2023 года – за 22 и 24 февраля 2023 года.

С 6 по 9 марта 2023 года отделения почтовой связи, расположенные в Кургане и Шадринске с шестиразовой доставкой с понедельника по субботу и центральные ОПС (город, райцентры), сельские ОПС с пятиразовой доставкой с понедельника по пятница и ОПС с доставкой со вторника по субботу:

7 марта 2023 года – за 7 и 8 марта 2023 года. Далее – по графику.

В сельских отделениях почты с трехразовой доставкой в неделю: вторник, четверг, суббота:

7 марта 2023 года – за 7, 8 марта 2023 года.Далее – по графику.

Сельские ОПС с трехразовой доставкой в неделю: понедельник, среда, пятница:

6 марта 2023 года – за 6, 7, 8, 9 марта 2023 года.Далее – по графику.

В СФР также предупредили, что получатели пенсий через банки в третьей декаде месяца, пенсия за февраль могут перечислить 22 февраля. Остальные выплаты в праздничные дни пройдут - без изменений.

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