Курганцев приглашают искать урагусов

В ближайшую субботу 21 января в ЦПКиО можно будет попасть на необычную экскурсию. Курганский орнитолог Игорь Бологов приглашает пойти по маршруту урагусов, красивых маленьких птиц с длинными хвостами и розовой окраской. В отличие от своих родственников – снегирей, они гораздо реже попадаются на глаза, встречаясь небольшими стайками преимущественно на окраинах города в зарослях кустарников и бурьяна у дорог. Зима – самое время познакомиться с ними. Только, как и все кочевники, они очень непостоянны. Вроде бы ещё вчера тихие посвистывания урагусов слышали на берегу заснеженной реки, а сегодня их и след простыл, словно и не было никогда... Но Игорь надеется, что тем, кто придет на экскурсию, доведется найти урагусов. Планируется пройти по 3-километровому извилистому маршруту, наблюдая пернатых обитателей Центрального парка и его ближайших окрестностей, а также наполнить семечками кормушки для синиц. Сбор в 12 часов у центрального входа в парк.

Далеко не каждый город в России имеет столь богатую и разнообразную орнитофауну, как Кургана. Исследователи выявили у нас более 200 видов птиц! К сожалению, сами курганцы об этом не знают и, проходя через парк или гуляя по набережной, даже не догадываются о том, сколько интересных событий они пропускают. Проект Игоря Бологова «Люди и птицы» поможет нам увидеть красоту пернатого мира. Для людей птицы могут стать источником неиссякаемой радости, вдохновения и жизненных сил. Курган, по счастью, удобный и компактный город, и нам достаточно сделать всего несколько шагов за порог своего дома, чтобы насладиться богатством красок и звуков, которые способны подарить нам птицы, живущие по соседству. Любой «островок» природной среды, будь то городской лес или берег реки, населен птицами. Надо только постараться их увидеть… Приходите на экскурсию! Это бесплатно, волнительно и полезно для здоровья!