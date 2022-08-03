Курганцев приглашают на большой концерт симфонических оркестров

13 августа вас ждет большой яркий праздник симфонической музыки – Симфониада на Троицкой площади. Впервые в одной концертной программе будут участвовать сразу три симфонических коллектива:

Омский академический симфонический оркестр (г. Омск. Один из крупнейших оркестров Сибири). Художественный руководитель и главный дирижёр- Дмитрий Васильев.

Уральский молодёжный симфонический оркестр (г. Екатеринбург. Молодежный гастролирующий оркестр Свердловской филармонии. Участник значимых всероссийских и международных музыкальных фестивалей). Главный дирижёр - Дмитрий Филатов. Главный приглашённый дирижёр - Александр Рудин.

Зауральский симфонический оркестр (г. Курган). Дирижёр - Михаил Мишуков.

В концерте также примет участие «Зауральское трио баянистов» (лауреат международных конкурсов).

Уникальность концерта в том, что он будет проходить в сакральном месте Кургана - Троицкой площади.

Этим праздником мы подхватываем традицию европейских и столичных российских городов - проведение концертов классической музыки на пленэре. Программа вечера весьма разнообразна. Прозвучит много знакомой популярной музыки, а некоторые произведения станут для курганцев открытием.

В программе Симфониады:

Уральский молодёжный симфонический оркестр (г. Екатеринбург)

1. Д. Шостакович. «Праздничная увертюра»

2. П. Чайковский. Номера из балета «Лебединое озеро»: Сцена № 1, Танец

маленьких лебедей, Венгерский танец, Испанский танец, Неаполитанский

танец, Мазурка.

3) А. Глазунов. Фрагменты из балета «Раймонда»: Антракт 1 д., 2 картина,

Испанский танец.

4) В. Гаврилин. «Большой вальс» и Тарантелла из балета «Анюта»

5) И. Дунаевский. Концертный вальс для оркестра. Выходной марш из к/ф «Цирк»

6) А. Петров. Увертюра из к/ф «Укрощение огня». Вальс из к/ф «Берегись автомобиля»

7) А. Хачатурян. «Танец с саблями» и Лезгинка из балета «Гаянэ»

8) Э. Григ. «Утро», «Танец Анитры», «В пещере горного короля» из музыки к

драме Ибсена «Пер Гюнт»

9) Е. Дога. Вальс из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь»

10) Э. Артемьев. Эпилог из музыки к к/ф «Свой среди чужих»

Омский академический симфонический оркестр (г. Омск)

1) М. Мусоргский. «Ночь на лысой горе»

2) М. Глинка. «Ночь в Мадриде», «Арагонская хота», «Вальс-фантазия»

3) А. Бородин. «Половецкие пляски»

4) А. Танонов. Симфония №1

Зауральский симфонический оркестр (г. Курган)

1) В. Моцарт. Увертюра «Милосердие Тита»

2) М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»

3) Д. Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы»

4) Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»

5) П. Чайковский. Увертюра к опере «Пиковая дама», Полонез из оперы «Евгений Онегин»

6) А. Хачатурян. Вальс из музыки к драме М.Ю. Лермантова «Маскарад»

7) Г. Свиридов. Вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель»

8) И. Штраус. «Марш Радецкого»

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