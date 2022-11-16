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Курганцев приглашают на День рождения Дедушки Мороза

В областном Доме народного творчества начинает работу Новогодняя почта.

16 ноября, 2022 - 19:28

В Курганском областном Доме народного творчества 18 ноября открывается Новогодняя почта. Каждый ребенок, начиная с этого дня и до Нового года, сможет написать и отправить письмо со своим желанием, просьбой или рисунком главному волшебнику - Деду Морозу.

Открытие почты совпадает с Днем рождения Деда Мороза. Гости в этот день увидят удивительное театрализованное представление, для них готовят сказочные фотозоны,  сладкие угощения, в том числе именинный пирог, ведь какой день рождения без именинного пирога.

Вместе с Новогодней почтой Деда Мороза стартует акция под названием «Новогодний привет солдату». Трогательное и искреннее поздравление военнослужащему, участвующему в специальной военной операции на Украине, можно отправить на бланке фирменной открытки или принести изготовленную своими руками. Письма детей и взрослых будут переданы по линии Министерства обороны Российской Федерации и обязательно найдут своего адресата, которому будет приятно получить привет с родной стороны.

Гостей ждут по адресу: город Курган, улица Гоголя,30.  Вход по предварительной записи, телефон 8 (3522)46-44-16.

 

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16 ноября, 2022 - 19:28

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