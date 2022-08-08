Курганцев приглашают на «День сырка»

Власти Кургана объявили о проведении конкурса на лучшее рыбное блюдо в 2022 году в рамках гастрономического фестиваля «День сырка». Мероприятие проводится с 10 августа по 3 сентября. Основными задачами фестиваля являются формирование тренда на потребление современной российской гастрономической продукции на внутреннем рынке; развитие внутреннего гастротуризма; продвижение местных производителей продуктов как конкурентоспособных поставщиков; постоянное присутствие традиционных блюд из рыбы, соответствующих историческим традициям региона, в меню кафе и ресторанов города Кургана.

Сам конкурс проводится в 4 этапа:

Первый этап пройдёт с 10 по 19 августа, участники подают в этот период заявки.

Второй этап заключается в объезде участников и продлится с 15 по 31 августа.

Третий этап – подведение итогов, 1 и 2 сентября.

Финальный этап состоится 3 сентября, пройдёт награждение победителей конкурса.

Для участия в конкурсе рестораторам необходимо приготовить рыбное блюдо, которое будет оцениваться как посетителями кафе и ресторанов, так и конкурсной комиссией.

Всего заявлено две номинации: «Лучшее блюдо из рыбы» и «Лучшее блюдо по результатам онлайн-голосования». С последней номинацией всё ясно – на официальной странице гастрономического фестиваля «День сырка» в социальной сети «ВКонтакте» пройдёт голосование. Блюда из первой номинации будут оцениваться в реальности. Для победы участники должны выполнить несколько условий: блюдо должно быть приготовлено из речной, морской или океанической рыбы, соответствовать доступности по цене для граждан города. Помимо этого необходимо при презентации проявить творческую инициативу, креативно оформить блюдо. Безусловно, оцениваются и вкусовые качества.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку, в которой должно быть указано полное наименования организации или предприятия, если участник – юридическое лицо. Для всех участников – организаций и индивидуальных предпринимателей – следующие указания: фамилия, имя, отчество руководителя, номера телефонов и факса при наличии, согласие на обработку персональных данных, дополнительные сведения, которые участник хочет указать.

Заявки представляются организатору конкурса на бумажном носителе по рабочим дня с 9:00 до 17:00 по адресу: площадь Ленина, дом 1, кабинет 221а, в Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана, телефон 42-84-81 (добавочный 823), либо на электронный адрес: invest@kurgan-city.ru

Для подведения итогов конкурса максимально устанавливаются три призовых места по каждой номинации. Победители конкурса награждаются почетными грамотами. Награждение победителей конкурса может состояться в торжественной обстановке 3 сентября 2022 года при проведении «Дня сырка» в Центральном парке культуры и отдыха.

Информация и фото предоставлены пресс-службой администрации Кургана.

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