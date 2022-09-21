Курганцев приглашают на хэндмейд-базар

Молодые хэндмейд-мастера из Кургана соберутся в мультицентре «Скрепка» 24 сентября.

Свою продукцию представят более 20 мастеров из Кургана. Здесь можно будет увидеть всё - от натуральных арт-свечей и сладостей до стори-скетчбуков и ментальных карт.

Помимо студентов и молодёжи до 35 лет свои изделия ручной работы презентуют и учащиеся Детского технопарка «Кванториум» из проекта «НеКрюки». Ребята докажут, что хэндмейд могут создавать и продвигать не только взрослые, но и талантливые школьники.

Помимо самого хэндмейд-базара, на котором можно будет купить понравившуюся продукцию, пройдут и мастер-классы от профессионалов, сообщает Молодёжный портал Зауралья. Пришедшие смогут изготовить уникальные свечи, значки, нарисовать арт-открытки.

В рамках мероприятия выступят спикеры по продвижению личного бренда. Они расскажут, как правильно рекламировать и тиражировать свой продукт в социальных сетях, общаться с заказчиками и создавать контент.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.