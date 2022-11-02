Курганцев приглашают на «Ночь народного искусства»

«Мы предлагаем горожанам познакомиться с особенностями истории и традиций народов, проживающих на территории нашей страны. В частности, наши посетители смогут поучаствовать в старинных народных играх. Это и русские и якутские, дагестанские, башкирские, бурятские и игры других народностей, игры казаков. И не только это. Программа у нас разнообразная», - рассказала временно исполняющая обязанности директора курганского областного Дома народного творчества Ирина Фалькова.

В день народного праздника специалисты Дома народного творчества проведут для всех желающих мастер-классы по изготовлению глиняных изделий и ободка кокошника.

Посетители смогут познакомиться с выставкой работ мастеров декоративно-прикладного творчества в традиционных техниках. Понравившиеся изделия можно будет приобрести для себя. В рамках акции здесь пройдёт концерт лучших народных коллективов области. Кроме того, для гостей приготовят угощения русской кухни и предложат отведать горячий чай из самовара . Будет представлена выставка народных инструментов. Их можно будет не только посмотреть, но и попробовать поиграть на них. Желающие смогут примерить народные костюмы и сделать фотографии в тематических фото зонах. В одном из залов Дома народного творчества пройдёт показ российского современного фильма-комедии «Нормальный только я».

«Фильм уникален тем, что снят с участием детей-инвалидов наряду с профессиональными актёрами и поднимает очень важную тему инклюзии в России. Вообще же наше мероприятие призвано побудить в детях и взрослых традиционные российские ценности взаимопомощи и добра», - утверждает Фалькова.

Для гостей акции пройдёт розыгрыш тура выходного дня в санаторий «Лесники». Билеты на «Ночь народного искусства» можно купить на сайте и в кассах курганского областного Дома народного творчества.

Константин Сапунов.

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