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Курганцев приглашают на общегородской субботник

Уборку будут делать в течение трёх дней.

12 сентября, 2022 - 15:15

Н на территории города Кургана будет активно проводиться уборка мусора и сухой травы (камыша).

Напомним, в настоящее время в областном центре проходит традиционный осенний месячник санитарной очистки города. В уборке участвуют коллективы учреждений и предприятий всех форм собственности и видов деятельности, товарищества собственников жилья (ТСЖ), жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), территориальные общественные самоуправления (ТОС), коммунальные организации, а также неравнодушные горожане. В рамках месячника состоится общегородской субботник, намеченный на 22, 23, 24 сентября.

Как уточнили в пресс-службе администрации города, перед Департаментом социальной политики поставлена задача – продолжать работу по пропаганде соблюдения правил пожарной безопасности среди детей и подростков, в том числе, разъяснять учащимся правила пользования пиротехническими изделиями. На стендах в образовательных учреждениях будет размещена противопожарная наглядная агитация.

Главой города Кургана Еленой Ситниковой подписано постановление, где утверждены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории города Кургана в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Документом определены организационно-технические мероприятия, сроки их исполнения, ответственные лица.

 

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12 сентября, 2022 - 15:15

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