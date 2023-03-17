Курганцев приглашают на тематические экскурсии и спектакли

Дом-музей декабристов.
С 10:00 до 17:00 можно посетить тематическую экскурсию «Семейные узы через испытание Сибирью» и
Обзорную экскурсию «Ради любви к Отечеству», 12+.
Платно. По заявкам. Пушкинская карта.
Выставка авторской художественной куклы «Модный свет» работает с 10 до 17 часов, 0+. Платно. Пушкинская карта.
Курганский областной Дом народного творчества.
С 10:00 до 18:00 можно посетить действующие выставки: «Музей музеев» (платно), «Курганская область - это развитие!» (вход свободный), «Территория творчества» (вход свободный).
Музей истории города.
С 10:00 до 17:00 - экскурсии по музею «Истории старого города», «Развитие Кургана как торгового и промышленного центра Сибири» (платно, возможна оплата по Пушкинской карте).
Для детей 4+ театрализованная экскурсия «Балаганчик» (платно).
Можно посетить экскурсии по выставке «Дамские штучки» (платно).
С 10:00 – 17:00 (по заявкам) познавательно - развивающее
мероприятие «По следам Тавриды» (платно).
Курганский областной краеведческий музей.
В 12:00 - тематическая экскурсия «Крым и Россия - вместе!» (6+). Вход платный.
С 10:00 до 18:00 можно посетить выставки: «Крым и Россия — вместе!» (платно), «Курганская область: история в лицах» (платно), «Малиновый звон» (платно), «Ни шагу назад!» (вход свободный), «Родное Зауралье» (вход свободный), «В стране большой, в стране единой» (вход свободный), «Азбука подземных кладовых» (платно), «По следам древних» (платно), «Мир глазами курганцев – 2022» (вход свободный), «Добро из детских рук» (вход свободный), «Мечты о море» (вход свободный), «Маленькие создания природы» (платно).
Курганский театр кукол «Гулливер».
В 10:00 и 12:00 - спектакль «Золушка», с 5 лет.
Возможна оплата билетов Пушкинской картой.
Место проведения: ДКМ.
Курганская филармония.
В 10:00, 12:00 и 14:00 - «Сказки с оркестром»
Сказку читает артистка Курганского театра драмы Любовь Савина. В постановке участвует Зауральский симфонический оркестр. Художественный руководитель и главный дирижёр - Алексей Смирнов. Место проведения - ЦКД «Современник».
Платно. Билет можно оплатить "Пушкинской картой»
Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко.
В 11:00 на открытой площадке около библиотеки - информационный час «Воссоединение Крыма с Россией: как это было».
Курганский областной художественный музей им. Г. А. Травникова.
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке картин знаменитых художников «Сокровища русского искусства XVIII - начала XX веков». Платно. (только по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по Областной весенней выставке из мастерских художников и выставке к юбилею КРО СХР «Художники земли Курганской» (из фондов музея) (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по выставке макетов кораблей Владимира Зорина 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С 10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Таинственный мир русских икон» 0+ (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
С10:00-18:00 – экскурсия по постоянной экспозиции «Отечественное искусство 20-21 вв.» (по предварительной записи, возможна оплата по Пушкинской карте).
Библиотека им. В.Ф. Потанина.
Ул. Куйбышева, 43
Краеведческий вечер-респект «Милый сердцу городок».
Будут звучать стихи о родном крае зауральских поэтов-земляков. Начало в 14.00. Платно. Пушкинская карта.
Библиотека им. В.Ф. Потанина
Ул. Криволапова, 50
Интерактивный батл «А ну-ка, девушки! А ну-ка, парни!». Платно.
Пушкинская карта. Начало в 16:00.
Дом-музей В.К. Кюхельбекера.
В 13 часов - тематическая экскурсия «Жизнь и судьба В.К. Кюхельбекера», 6+. По заявкам. Платно. Доступно по Пушкинской карте.
Город Шадринск
В 14.30 в Шадринском краеведческом музее состоится открытие выставки Сергея Коляскина «Сила в правде». Вход свободный.
Шадринский драматический театр.
В 18:00 премьера спектакля «Я люблю тебя, эскадрилья!»,12+
Боевая комедия в одном действии.
Платно. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
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