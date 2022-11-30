Курганцев приглашают узнать свой ВИЧ-статус

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день в Курганской области проведут акцию «Узнай свой ВИЧ-статус!», где жители региона смогут пройти бесплатное анонимное тестирование. Акция пройдет 1 декабря с 15-00 до 17-00 в Кургане, в торгово-развлекательном центре «РИО» по адресу: ул. Невежина, 3.

Помимо этого Курганский областной центр профилактики и борьбы со СПИДом до 2 декабря проводит для жителей региона «День открытых дверей». Пройти тестирование на ВИЧ и получить консультацию у специалистов центра можно по адресу: город Курган, поселок Механический, 2.

Профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет и в Курганской детской поликлинике по адресу: ул. К.Мяготина, 114. Здесь 2 декабря с 9-00 до 10-00 будет открыт процедурный кабинет, где можно будет пройти тест на ВИЧ. После процедуры всем юным пациентам подарят тематические сувениры.

Кроме того, в Курганской области до 2 декабря будет работать телефон «горячей линии». Позвонив по номерам 8 (3522) 46-48-22, 8 (3522) 46-35-05, 8 (3522) 25-80-27 с 9-00 до 15-00 желающие смогут получить консультацию по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, сообщает Департамент здравоохранения Курганской области.

Фото из архива Николая Пушилина.