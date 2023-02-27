Курганцев приглашают в «Школу предпринимательства»

C предложением проводить обучение и подготовку предпринимателей на постоянной основе выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Проект «Школа предпринимательства» реализуется на базе Инвестиционного агентства Курганской области и предусматривает 4 уровня обучения. Первый - «Популяризация предпринимательской деятельности». Этот курс рассчитан на школьников и студентов. В программе: теория предпринимательской деятельности, тестирование, деловая игра «Фабрикатор+» и конкурс «Бизнес-идея».

Второй - «Начинающий». Любой желающий старше 18 лет, решивший открыть или развить свое дело, сможет пройти обучение по таким направлениям, как «Азбука предпринимательства», «Школа фермера», «Фабрика процессов», «Школу экспорта».

Третий - «Действующий (продвинутый)». Здесь уже предусмотрено специализированное обучение и индивидуальный подход к подбору тренингов и семинаров исходя из потребности бизнеса.

Четвертый - «Эксперт». Этот уровень также предусмотрен для действующих предпринимателей и включает в себя президентскую программу подготовки управленческих кадров.

По всем вопросам обучения в Школе предпринимательства необходимо обращаться в Центр поддержки предпринимательства по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 112а, каб. 327 тел. 8-800-250-47-31.

«В течение 2023 года мы планируемый обучить порядка 4,5 тысячи человек и создать по итогам обучения около 600 новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Для реализации всех направлений в рамках «Школы предпринимательства» будут привлечены сертифицированные тренеры, эксперты и действующие предприниматели из Курганской области, а также из соседних регионов, из городов Москва и Пермь», - отметил первый заместитель руководителя Инвестиционного агентства Курганской области Илья Васильев.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на продвижение «Школы предпринимательства» в 2023 году будет направлено 8,8 млн рублей.

Напомним, что сегодня в Курганской области действует более 50 мер поддержки бизнеса. За последние годы реализовано более 870 инвестиционных проектов, создано 7,5 тысяч новых рабочих мест, а также установлен исторически низкий уровень безработицы – 0,9%. В настоящее время в регионе реализуется 567 инвестиционных проектов, которые позволят создать более 8 тысяч новых рабочих мест дополнительно.

Фото с сайта freepik.com

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